Aanhoudingen bij klimaatprotest in Amsterdam

De politie heeft maandagochtend in Amsterdam een aantal aanhoudingen verricht bij de demonstratie van de groep Extinction Rebellion (ER). Honderden klimaatactivisten hebben de Stadhouderskade ter hoogte van het Rijksmuseum geblokkeerd.

De activisten hadden geen toestemming van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam om op deze plaats actie te voeren. De politie is met een aantal ME-busjes aanwezig. Agenten vragen de activisten om te vertrekken. Daarbij zijn arrestaties verricht en zijn materialen van demonstranten in beslag genomen.

Een woordvoerster van de politie zegt dat de demonstranten nog de kans krijgen om zelf te vertrekken en dat er nog niet wordt ingegrepen. De milieuactivisten willen echter een week op de Stadhouderskade blijven. Ze hebben zo’n vijftig tentjes opgezet, waarin ze kunnen overnachten. Ze dragen ook rugzakken bij zich met slaapmatjes daarin.

De demonstranten zingen en laten onder meer teksten horen als ‘Climat Justice Now’. Ze dragen ook een groot spandoek en hebben bordjes bij zich met de tekst: Sorry dat we de weg blokkeren, maar dit is een noodgeval. Ook hangen er borden met de teksten: We zijn zo weer weg net als de aarde.

De politie heeft de omliggende straten bij de Stadhouderskade afgesloten.