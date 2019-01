Aanhoudingen bij Iraanse ambassade Den Haag

De politie in Den Haag heeft bij de Iraanse ambassade vier mensen aangehouden omdat ze „spullen” hebben gegooid naar het gebouw. Er is onder meer met een steen gegooid, zei een woordvoerster van de politie. Ook probeerden enkele demonstranten over het hek te klimmen. In totaal hadden zich volgens de politie ongeveer tien mensen verzameld bij de ambassade.

De vier arrestanten zijn opgepakt voor verstoring van de openbare orde en moeten nog worden verhoord. Het is nog niet duidelijk waarom ze dingen gooiden richting de ambassade.

Deze week werd bekend dat Iran waarschijnlijk achter twee moorden zat die in 2015 en 2017 op Nederlands grondgebied zijn gepleegd.