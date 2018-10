Aanhoudingen bij brand in boerderij Heelweg

De politie heeft twee personen aangehouden tijdens het blussen van een grote, uitslaande brand in een boerderij in het Gelderse Heelweg. Het tweetal werd maandagavond op het erf opgepakt en meegenomen naar het politiebureau omdat zij de brandweer zouden belemmeren bij het blussen, zei een woordvoerster van de politie. Wat er precies is gebeurd en of er geweld is gebruikt tegen de hulpverleners, kon ze nog niet zeggen.

Ook is niet duidelijk of het om omstanders gaat of mogelijk de bewoners van de boerderij zijn. Wel bevestigde ze dat er meerdere politiewagens waren uitgerukt om ter plekke te assisteren.

In verband met de brand is de nabijgelegen N18 afgesloten in beide richtingen. De brand ontwikkelde zich volgens de brandweer onvoorspelbaar. Er stonden gasflessen in de werkplaats bij de boerderij.

Zowel de werkplaats als de boerderij is volgens de brandweer niet meer te redden.