Aanhouding zaak hoofdverdachte moord Sabee door advocatenwissel

De strafzaak tegen Marcel D., hoofdverdachte van de moord op crimineel Wout Sabee in 2016, is vrijdag door de rechtbank aangehouden tot een volgende regiezitting op 17 december 2020. De advocaat van D., Yehudi Moszkowicz, had om aanhouding voor drie maanden verzocht omdat hij pas onlangs als raadsman van D. is begonnen. Hij heeft meer tijd nodig om het dossier van deze „bloedernstige zaak” te bestuderen en om eventuele onderzoekswensen te bepalen. D. (37) wordt ook verdacht van een liquidatiepoging op Sabee in 2014 en het smokkelen van grote partijen drugs naar Engeland tussen 2013 en 2018. Hij ontkent alles.

Sabee, geen onbekende in het criminele circuit, werd op 24 juni 2016 in De Meern doodgeschoten. Twee jaar daarvoor overleefde hij een aanslag op zijn leven. Twee mannen zijn inmiddels veroordeeld voor deze poging. Sabee sprak voor zijn dood met justitie. Hij legde een reeks verklaringen af, met de afspraak dat deze pas openbaar mochten worden als hem iets zou overkomen. In deze zogenoemde kluisverklaringen wees hij naar D. als degene die verhaal kwam halen over een verdwenen partij drugs. D. zegt dat hij Sabee nooit heeft ontmoet.

D. werd eerder verdedigd door Leon van Kleef, maar hij besloot recent niet verder te gaan met deze advocaat door de commotie rondom hem in het grote liquidatieproces Marengo. Het OM schilderde verschillende advocaten - onder wie Van Kleef - in het proces rond Ridouan Taghi af als loopjongens voor hun cliëntèle en bovendien zouden ze geheime informatie hebben gelekt. Van Kleef en zijn collega’s ontkenden dit overigens met klem.

De rechtbank had begrip voor het verzoek tot uitstel en besloot dat de verdediging tot 20 november de tijd heeft om eventuele nadere onderzoekswensen in te dienen. Voor de inhoudelijke behandeling van de zaak zijn voorlopig eind januari 2021 drie dagen ingepland.