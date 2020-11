Aanhouding wegens fatale aanrijding in Wijchen

De politie heeft in Beuningen iemand aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een fatale aanrijding eerder op dinsdagavond in Wijchen. Daarbij kwam een 42-jarige man uit Wijchen om het leven.

De verdachte is een automobilist. Deze bestuurder is door de politie in Beuningen klemgereden en vervolgens gearresteerd.

Het slachtoffer werd aangereden door een automobilist op De Ververt in de Gelderse plaats. Na de aanrijding was de bestuurder niet gestopt, maar ging deze ervandoor.

De politie doet onderzoek naar de aanleiding en het motief van de aanrijding.