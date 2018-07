Aanhouding wegens dood 26-jarige in Enschede

Een 36-jarige man uit Hengelo is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 26-jarige man uit Enschede eerder deze maand. De Hengeloër wordt verhoord.

Het slachtoffer werd begin juli dood aangetroffen in zijn woning aan Het Oosterveld in Enschede. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. De man woonde sinds een paar maanden in het huis.

De politie is voor het onderzoek nog steeds op zoek naar informatie over wat er op 3 juli en in de periode daaraan voorafgaand is gebeurd.