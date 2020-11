Aanhouding voor gewelddadige dood dakloze Pool in Amsterdam

De politie heeft donderdag een 38-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 40-jarige Pool op 24 augustus in Amsterdam. De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De politie zegt meer aanhoudingen in deze zaak niet uit te sluiten.

Het slachtoffer maakte deel uit van een grote groep daklozen in de stad en leidde sinds februari een zwervend bestaan in de buurt van de Sloterplas en in en rondom het centrum van de stad. Hij werd door een wandelaar gevonden in een rietkraag. Hij was buiten bewustzijn en had veel verwondingen, die het gevolg waren van grof geweld.

Eerder loofde het Openbaar Ministerie Amsterdam een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt naar de persoon of personen die verantwoordelijk is of zijn voor dood van de man. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die zal dan bepalen of hij langer in de cel moet blijven.