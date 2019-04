De politie heeft een 23-jarige Rotterdammer opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 46-jarige man. Die werd op 20 maart doodgeschoten in de Oranjeboomstraat in de wijk Feijenoord in Rotterdam.

Het slachtoffer is een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De verdachte is vrijdag opgepakt, maakte de politie zaterdag bekend.