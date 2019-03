Aanhouding voor dodelijke schietpartij R’dam

De politie heeft een 24-jarige Rotterdammer aangehouden wegens betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in de Rotterdamse wijk Katendrecht vorig jaar oktober.

Door de schietpartij op de Rechthuislaan kwam de toen 32-jarige Dairon Alberto om het leven. Er werden tientallen kogels vlak achter elkaar op straat afgevuurd, vermoedelijk met automatische wapens. Daarbij werden ook een café en geparkeerde auto’s geraakt.

Onlangs werd een beloning van 25.000 euro uitgeloofd in de zaak. Een van de scenario’s is dat de dodelijke schietpartij een verrekening is voor een eerdere liquidatie.