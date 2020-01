Aanhouding voor brand in Limburgse Vaals

De politie heeft iemand aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de brand vrijdagavond in een appartementencomplex in het Limburgse Vaals. De Forensische Opsporing doet zaterdagochtend verder onderzoek om te kunnen vaststellen of er sprake is van brandstichting.

Bij de brand, die uitbrak op de derde etage, raakten vijf mensen gewond. Ze werden met een hoogwerker en met ladders vanaf het balkon op de derde etage in veiligheid gebracht. Twee van hen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Drie anderen, met ademhalingsproblemen, konden ter plaatse door de ambulancedienst worden behandeld.

De brandweer liet een groot deel van het appartementencomplex aan de Laatbankstraat ontruimen. Zo’n twintig bewoners worden opgevangen in het naburige kasteel Bloemendal.