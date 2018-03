Aanhouding voor bedreiging kandidaat-raadslid

Een 61-jarige man uit Barendrecht is aangehouden voor het bedreigen van een kandidaat-raadslid in Rotterdam. De verdachte uitte de bedreigingen op de Facebookpagina van een kandidaat van het Ubuntu Connected Front (UCF), dat wil opkomen voor Rotterdamse kiezers met een Afrikaanse, Surinaamse of Caribische achtergrond.

De verdachte is zondagavond aangehouden en zit vast, aldus de politie in Rotterdam.

In een reactie zegt de partij verheugd te zijn over het kordate optreden van de politie. Er is meteen aangifte gedaan na een oproep daartoe van de griffier van de Rotterdamse gemeenteraad.

UCF zegt het belangrijk te vinden „de aangifte en arrestatie in de publiciteit te brengen”. Daarmee is volgens de partij het bewijs geleverd dat racisme-uitingen snel kunnen worden aangepakt. Er is onder meer gedreigd met het gooien van een brandbom, aldus politiek leider Iwan Leeuwin. Volgens hem zijn meerdere bedreigingen geuit met een racistisch motief en is er ook een doodsbedreiging gedaan.

De partij gaat ervan uit de campagne ongestoord te kunnen voortzetten. De partij doet zowel in Rotterdam als in Amsterdam mee aan de raadsverkiezingen.