Aanhouding verdachte voor misdrijf in Breukelen

De politie heeft een verdachte aangehouden in verband met de dood van een 33-jarige man uit Zandvoort, die zaterdag werd gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen.

Het slachtoffer werd daar door duikers uit zijn auto gehaald, die in het kanaal werd aangetroffen na een melding over een verdachte situatie. De man is volgens de politie door geweld om het leven gekomen.

De politie heeft de hulp van passanten, schippers en eventuele andere getuigen ingeroepen met de vraag of zij tussen vrijdag 13 maart en zaterdagochtend 14 maart iets gehoord of gezien hebben.