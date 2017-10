Aanhouding om vondst dode vrouw Amstelveen

De politie in Polen heeft een 43-jarige man aangehouden die in verband wordt gebracht met de dood van een vrouw in Amstelveen. De arrestatie gebeurde op verzoek van de Amsterdamse recherche. Bij de Poolse autoriteiten loopt een verzoek om uitlevering.

De verdachte is mogelijk betrokken bij de dood van de vijftigjarige Wioletta Rogozinska, van wie het levenloze lichaam in september werd aangetroffen in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf.

De politie wil meer weten over het leven van Rogozinska. Het is bekend dat de Poolse vrouw als zelfstandige schoonmaakster werkte, maar het onderzoeksteam wil een beter beeld krijgen van haar leven, bezigheden en kennissenkring.