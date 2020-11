Aanhouding om fatale steekpartij Amsterdam

De politie heeft een 29-jarige verdachte aangehouden die in de nacht van donderdag op vrijdag betrokken was bij een fatale steekpartij in Amsterdam. Het slachtoffer werd op straat doodgestoken tijdens een vechtpartij. Het gebeurde omstreeks 00.45 uur aan de Sara Burgerhartstraat, in de buurt van een supermarkt en een hostel in de wijk Bos en Lommer.

Volgens de politie is het slachtoffer nog ter plaatse gereanimeerd, maar dat was tevergeefs. De verdachte ging er vandoor en is vrijdagochtend op het station in Zwolle aangehouden.