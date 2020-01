De politie heeft een 54-jarige man uit Utrecht aangehouden in verband met de vondst van een explosief in een auto in Zeist.

Het projectiel werd woensdagavond aangetroffen in een geparkeerd staande auto aan het Zeyster Zand. Het voorwerp smeulde en er waren vlammen en rook te zien. Er is niets ontploft.

Later in de nacht is de verdachte aangehouden. Hij moet vrijdag verschijnen voor de rechter-commissaris.