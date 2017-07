Een Pool is zaterdag aangehouden in Hoge Hexel (gemeente Wierden). Hij is mogelijk betrokken bij de dood van een man die zaterdagmiddag werd gevonden in een vakantiewoning op de Haarboersweg in die plaats.

De politie ging naar het huis omdat er een melding was binnengekomen van een incident bij een vakantiepark aan die weg. Agenten vonden de inmiddels overleden man; De man uit Polen was ook in het huisje.