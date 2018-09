De politie heeft een 46-jarige man uit Landgraaf aangehouden. Hij wordt ervan verdacht maandag vijf auto’s in brand te hebben gestoken op een parkeerplaats in zijn woonplaats. Volgens de politie heeft de man zich zelf gemeld. Meer wil de politie niet kwijt over de zaak.

De auto’s stonden geparkeerd op de Hoofdstraat bij een appartementencomplex. Niemand raakte gewond door de branden.