Aanhouding om afzetten gewonde man bij OLVG

De politie heeft vrijdag twee mannen van 21 en 27 jaar oud aangehouden op de A2 bij Breukelen. Mogelijk hebben zij iets te maken met de man die donderdagavond het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam-West binnenliep met een schotwond in zijn been.

De gewonde man was daar afgezet door een Audi A3 met Frans kenteken. Tegen de politie zei hij dat hij op straat in zijn been was geschoten. Na behandeling werd hij ontslagen uit het ziekenhuis.

Rond 02.30 uur merkte een surveillance-eenheid de auto op en zette die aan de kant bij een tankstation. De mannen konden zich niet legitimeren en in het voertuig werd bloed aangetroffen. Een vuurwapen is niet gevonden. Volgens de politie hebben de twee geen vaste woon- of verblijfplaats. De auto is voor onderzoek in beslag genomen.