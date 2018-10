Aanhouding na vondst lichaam in Swifterbant

De politie heeft „onder verdachte omstandigheden” een overleden persoon aangetroffen in een tuin aan de Schuttershof in Swifterbant. Kort daarna is een persoon aangehouden in de zaak.

„De aangehouden persoon bevond zich in de woning van de tuin waar het lichaam is aangetroffen”, laat een woordvoerder van de politie weten. Agenten vonden het lichaam na een telefonische melding.

Wat er precies is gebeurd, kon de woordvoerder niet zeggen. „Daar is het nog te vroeg voor. We moeten het onderzoek afwachten en dat is nog in volle gang.”