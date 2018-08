Aanhouding na vondst 132 flessen koudemiddel

De politie heeft een twintigjarige man uit Utrecht aangehouden als verdachte van diefstal of heling van 132 gasflessen met een koudemiddel. De flessen zijn volgens de politie vermoedelijk in de nacht van maandag op dinsdag gestolen bij een bedrijf in het Duitse Seevetal.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur zagen op de A1, richting Apeldoorn, een bestelbus rijden die opviel omdat hij blijkbaar zwaar beladen was. Bij controle van de bus bleek dat deze geladen was met 132 flessen gevuld met het koudemiddel R134a. De bestuurder kon geen ladingdocumenten tonen, het vervoer van de gevaarlijke stoffen voldeed niet aan de voorschriften en de bestelbus was zwaar overbeladen, constateerde de politie.

Na contact met het Duitse bedrijf dat op de gasflessen werd vermeld, bleek dat daar zo’n duizend gasflessen met koudemiddel waren gestolen. Dit wordt onder andere gebruikt in airco’s van personenauto’s. Een fles van 12 kilo kost ongeveer 600 euro.