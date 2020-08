Aanhouding na verdachte dood man (81) in GGZ-instelling Eindhoven

De politie heeft maandag een 55-jarige cliënt van GGZ-instelling De Grote Beek in Eindhoven aangehouden. De man zou betrokken zijn bij de dood van een 81-jarige medecliënt, maakte de politie bekend.

Maandagochtend kwam bij de politie een melding binnen over de dood van de 81-jarige man. De politie vindt de omstandigheden rond het overlijden verdacht en houdt daarom sterk rekening met een misdrijf. Zij bekijkt maandag camerabeelden en hoort getuigen.

De instelling is zelf ook begonnen met een intern onderzoek, laat GGzE De Grote Beek weten. „Het is een tragische gebeurtenis met veel impact voor familie, mede-cliënten en medewerkers. Alle betrokkenen willen dit voorval zo helder mogelijk krijgen”, aldus de instelling in een verklaring.