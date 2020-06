Door een steekpartij in Vlaardingen is een man gewond geraakt. Het incident vond rond 23.00 uur donderdagavond plaats aan de Zwaluwlaan. De politie heeft na een inval in een flatwoning een verdachte aangehouden.

Eerder meldde de politie op Twitter dat na het incident twee auto’s wegreden. Het slachtoffer is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis gebracht en was nog aanspreekbaar. Het is nog onduidelijk wat er vooraf ging aan het incident, aldus de politie.