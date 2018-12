Aanhouding na doorrijden ongeluk met 17-jarige

De politie heeft zondag een 37-jarige man uit Den Bosch aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij een ongeluk met een zeventienjarig meisje.

Het slachtoffer uit Rosmalen raakte zondagochtend tegen 04.00 uur ernstig gewond toen ze op de De Harendonkweg in Den Bosch werd geschept. Ze is buiten kennis en in zeer zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De bestuurder was na het ongeval doorgereden. De zijspiegel van een donkere Volkswagen werd op de plek van het ongeluk gevonden.

Agenten zagen de auto zondag aan het einde van de ochtend rijden en hielden de bestuurder aan.