De politie heeft een 30-jarige vrouw gearresteerd in verband met een steekpartij dinsdagavond in de Haagse Mariottestraat. Deze werd een 36-jarige man fataal.

De man werd door de politie zwaargewond aangetroffen. Er is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar hij overleed in de woning aan zijn verwondingen.

De gearresteerde vrouw was eveneens in de woning aanwezig. Zij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.