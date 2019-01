Aanhouding na dode vrouw in Kaatsheuvel

De politie heeft na een melding in Kaatsheuvel rond 04.00 uur voor een woning een gewonde vrouw aangetroffen die ter plaatse aan haar verwondingen is overleden. De politie vermoedt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

De vrouw werd aangetroffen aan de Jan de Rooijstraat. Agenten hebben veertig minuten later in de Burgemeester van der Heijdenlaan in Kaatsheuvel een man aangehouden. De politie is een onderzoek gestart. De Jan de Rooijstraat is afgezet voor sporenonderzoek en mensen worden verhoord.