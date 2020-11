Aanhouding in zaak overleden vrouw in woning in Nijkerk

In een onderzoek naar het overlijden van een vrouw in Nijkerk is een 46-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden, meldt de politie donderdag. De dode vrouw werd afgelopen dinsdag aangetroffen in een woning aan het Brücknerlaantje in de Gelderse plaats.

De Amsterdamse is aangehouden „voor de betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw”, aldus de politie. De politie houdt er rekening mee dat de overleden persoon de bewoonster was van de woning.

Volgens Omroep Gelderland is de overleden vrouw de 88-jarige bewoonster van het pand. De aangehouden vrouw zou haar pleeg- of adoptiedochter zijn, zeggen buurtbewoners tegen de omroep. Maar daarover wil de politie geen mededelingen doen.

Buurtbewoners omschrijven de overleden vrouw verder als een „lieve vrouw” die er al tientallen jaren woont, aldus de lokale omroep.

De politie liet dinsdag al weten een onderzoek te beginnen om erachter te komen wat er zich in de woning heeft afgespeeld. In en rond het huis is technisch en tactisch onderzoek gedaan. Ook werd een buurtonderzoek uitgevoerd.