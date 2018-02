Aanhouding in zaak „kofferbakmoord”

De politie heeft een 39-jarige man uit Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Ralf Meinema (31). Het slachtoffer werd eind maart dood gevonden in de kofferbak van zijn Mercedes. De zaak wordt daarom ook wel de kofferbakmoord genoemd. De auto lag deels in het water van het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol.

Vorige week riep de politie de hulp van het publiek in. Justitie loofde een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip. Na de oproep kwamen tientallen tips binnen. Die informatie in combinatie met rechercheonderzoek leidde tot de aanhouding in de woning van de man uit Emmen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.