De politie heeft een 60-jarige man uit Delft aangehouden na een fatale steekpartij dinsdagmiddag in een woning in Delft. Rond 14.15 uur werd een 36-jarige man neergestoken in een pand aan de De Colignystraat. Hij overleed ter plekke.

De politie hield daarop de eigenaar van de woning aan. Vermoedelijk zijn er meerdere personen bij het incident betrokken.

Rechercheurs deden zowel in de woning als in de wijk onderzoek. De politie is nog op zoek naar meer getuigen. De man zit nog vast.