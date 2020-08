Aanhouding in zaak dodelijke schietpartij Arnhem

De politie heeft een 46-jarige man uit Rheden aangehouden in verband met een schietpartij in Arnhem op maandag. Dinsdagmiddag werd bekend dat het slachtoffer, een 35-jarige vrouw uit Arnhem, aan haar verwondingen was overleden.

De politie onderzoekt de betrokkenheid van de aangehouden man, over wie verder niets bekend is gemaakt.

De politie kreeg maandagavond rond half acht een melding over lawaai in een woning aan de Floriszstraat in Arnhem. Agenten troffen de zwaargewonde vrouw aan. Ze moest met behulp van een hoogwerker via het balkon uit de woning worden gehaald.