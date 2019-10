De politie in Den Haag heeft een 32-jarige man uit Maasland opgepakt in verband met de vondst een dode Hagenaar, maandag in een huis aan de Zwartssluisstraat.

Omdat de politie niet kan uitsluiten dat er mogelijk sprake is van een misdrijf, begon ze met onderzoek naar de toedracht. De man uit Maasland is aangehouden „op basis van aanwijzingen die in dit onderzoek naar voren kwamen”, aldus de politie zaterdag.