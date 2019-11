Aanhouding in trein was vanwege schietpartij

De verdachte die donderdagavond door de politie werd aangehouden in een trein in Eindhoven is een 24-jarige man uit Dordrecht. Hij wordt volgens de politie verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in oktober in de Dordtse wijk Sterrenburg. Daarbij werd een 17-jarige jongen neergeschoten. De politie deed al eerder twee aanhoudingen in deze zaak.

Vanwege de zoektocht werd donderdag het treinverkeer van en naar Eindhoven stilgelegd. Zwaarbewapende interventieteams van de politie werden ingezet om het treinstel te doorzoeken.

Kort voor 20.00 uur werden de sporen vrijgegeven en konden de treinen weer rijden.