Aanhouding in onderzoek omgekomen Capellenaar

In een onderzoek naar de gewelddadige dood van een 55-jarige man uit Capelle aan den IJssel heeft de politie nog een aanhouding gedaan. Een 42-jarige man uit Rotterdam is gearresteerd. Zijn rol bij het misdrijf wordt onderzocht.

Het slachtoffer werd op 20 januari door zijn huisgenoot, die thuiskwam, levenloos aangetroffen in de keuken van de woning aan het Alouette Erf in Capelle aan den IJssel. Het rechercheteam van ongeveer twintig mensen hield op 20 februari al een verdachte aan. Het gaat om een dertigjarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Met de aanhouding van de tweede verdachte is het onderzoek nog niet klaar, maar bevindt het zich wel in een afrondende fase, aldus de politie.