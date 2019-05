Aanhouding in arm geschoten man vergissing

De aanhouding van een 21-jarige man uit Sittard op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme, vorig maand, was een vergissing. Er is sprake geweest van een persoonsverwisseling, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekend. De man werd bij de aanhouding in zijn arm geschoten.

De inwoner van Sittard werd eind april aangehouden en na een paar dagen vrijgelaten, maar hij bleef verdachte. Nu is de zaak geseponeerd. De Rijksrecherche onderzoekt het schietincident.

Het OM had hem aangezien voor een 33-jarige verdachte. Deze man werd eind vorige maand alsnog aangehouden. In dezelfde zaak is ook een 37-jarige man gearresteerd, die op zoek zou zijn naar vuurwapens en geradicaliseerd zou zijn. In zijn woning werden onder meer combat- en veiligheidsvesten gevonden.