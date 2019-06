Een 29-jarige man uit Hoorn is aangehouden voor een gewelddadige verkrachting in de stad in de nacht van 31 mei op 1 juni.

Een 23-jarige vrouw werd op de Holenweg van haar fiets getrokken en daarna mishandeld en verkracht.

Volgens de politie is op last van de officier van justitie de verblijfplaats van de verdachte doorzocht en zijn meerdere goederen in beslag genomen. De man zit in beperkingen en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.