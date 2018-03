Aanhouding Eindhoven mondt uit in vechtpartij

Twee mannen die zaterdag in Eindhoven aangehouden werden door de politie, hebben zich daartegen stevig verzet. Ze gingen het gevecht aan met de politie, waarbij over en weer rake klappen vielen. Bij de aanhouding vernielde een van de twee mannen de ruit van een surveillanceauto. Uiteindelijk moest de politie pepperspray gebruiken tegen een van de arrestanten.

De politie had de mannen aangesproken omdat ze aan het begin van de avond betrokken waren bij een vechtpartij op de Kruisstraat in Eindhoven. Daarbij was een groot mes gezien.

Ondanks het hevige verzet en de vechtpartij raakte niemand ernstig gewond.