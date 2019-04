Aanhouding bij scholierenactie Amstelveen

Bij een actie van scholieren bij een school in Amstelveen is vrijdag een jongere aangehouden. De politie meldt dat die persoon is opgepakt voor het beledigen van een handhaver.

Het Amstelveen College hield de deuren van de school vrijdag dicht wegens signalen op onder meer sociale media dat scholieren rellen wilden veroorzaken tijdens de jaarlijkse eindexamenstunt.

Een aantal jongeren legde zich daar niet bij neer en kwam vrijdag alsnog naar de school. Enkelen staken vuurwerk af. Beveiligers met honden hielden de groep op afstand.

Aan het eind van de ochtend liet rector Anke de Peuter van het Amstelveen College weten dat de jongeren waren vertrokken en dat de rust was teruggekeerd.

Leerling zelf de baas over geslaagde ‘kolderdag’