Aanhouding bij ontruiming museum Rob Scholte

Bij de ontruiming van het museum en atelier van kunstenaar Rob Scholte in Den Helder heeft de politie een 64-jarige Amsterdammer aangehouden wegens het mishandelen van een agente. Scholte en zijn gezin hebben inmiddels elders onderdak gevonden, aldus een woordvoerder van de kunstenaar.

Scholte had eigenlijk al afgelopen vrijdag uit het voormalig postkantoor weg moeten zijn. Maar omdat de kunstenaar geen gehoor gaf aan die oproep werd tot de ontruiming besloten. De kunstenaar kreeg nog wel de tijd om persoonlijke spullen te verzamelen en mee te nemen.

Toen de politie dinsdag een toegangsdeur tot het museum opende trof ze daar een aantal mensen aan, onder wie de 64-jarige Amsterdammer. De politie liet alle aanwezigen weten dat ze moesten vertrekken. De Amsterdammer was het daar klaarblijkelijk niet mee eens, want hij schopte een politieagente hard tegen een been. De man is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

Scholte wist al sinds juni vorig jaar officieel dat hij het pand moest verlaten, stelt de gemeente. Dit is vorige maand door de rechter bevestigd.

De gemeente Den Helder wil het pand verkopen. Twee jaar geleden wilde de gemeenteraad het aan Scholte verkopen, maar daar ging het college van B en W niet in mee. De partijen liggen sindsdien met elkaar in de clinch.