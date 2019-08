Aanhouding Amsterdam om situatie Duisburg

De man die maandagavond in Amsterdam werd opgepakt na een lange achtervolging vanuit Duitsland, heeft vermoedelijk iets te maken met een verdachte situatie bij een winkelcentrum in het Duitse Duisburg. Dat laat de Amsterdamse politie weten.

Winkelcentrum Forum in Duisburg werd maandagavond ontruimd na de vondst van een verdacht pakket. Het gebouw is inmiddels vrijgegeven. Vermoedelijk gaat het om een nepbom, laat de Duitse politie weten aan persbureau dpa. De verdachte zou een 31-jarige Duitser zijn. Volgens Duitse media is het mogelijk een zogeheten Reichsbürger. Die weigeren het gezag van de huidige Duitse staat te herkennen. Ze wijzen de democratie af en vaak ontkennen ze ook de Holocaust.

De man sloeg op de vlucht toen agenten zijn auto controleerden bij de plaats Dinslaken, ten noorden van Duisburg, en daarbij een mogelijk vuurwapen vonden. De Duitse, en later ook Nederlandse politie, achtervolgde hem over een afstand van ruim 180 kilometer via de A30, de A12 en de A1. Bij de Gooiseweg in Amsterdam werd de auto ingesloten.

De politie heeft twee keer op zijn banden geschoten om te voorkomen dat hij opnieuw kon vluchten. Daarna konden agenten hem aanhouden. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt. De man reed in een auto met een Duits kenteken.