Aanhoudende administratieve problemen bij CAK

De publieke zorginstantie CAK krijgt het niet voor elkaar om problemen op het vlak van financiële verantwoording op te lossen, blijkt uit een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het CAK stelt de eigen bijdrage vast voor mensen die thuishulp en langdurige zorg krijgen en int deze ook. Daarnaast regelt de instantie de betalingen aan aanbieders van langdurige zorg. De dienstverlener moet hierover verantwoording afleggen aan de NZa. Maar volgens de toezichthouder heeft het CAK geen grip op interne processen, waardoor financiële informatie te laat is aangeleverd.

Daardoor is het nu onbekend wat er vorig jaar via het administratiekantoor is uitgegeven aan zorg. „Het is van belang dat het CAK de processen op orde brengt voordat burgers en aanbieders hierdoor problemen ondervinden”, aldus de NZa.