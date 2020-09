Aanhangers Viruswaarheid: mondkapje is kindermishandeling

Een handjevol mensen van de protestbeweging Viruswaarheid heeft dinsdagochtend bij het Farel College in Amersfoort. Ze eisten dat de mondkapjesplicht op de middelbare school per direct wordt afgeschaft. „Laat onze kinderen weer vrij ademen.”

Zij noemde de mondkapjes een verstikkende maatregel en bestempelden het als ‘kindermishandeling’. „Onze kinderen worden blootgesteld aan zeer ongezonde omstandigheden. Ze worden gedwongen met niet-medische, niet-werkende mondkapjes rond te lopen. Zinloos. Het is symbool van monddood maken”, zo staat in de eis aan de schooldirectie die ze voorlazen.

De actievoerders lieten alle schoolleiders van Nederland weten dat als ze een mondkapjesplicht invoeren er groepen demonstranten bij de instelling verzamelen totdat de maatregel weer wordt afgeschaft. „Desnoods beginnen we een kort geding en vervolgens een bodemprocedure.”

Bestuurder Joost Kentson van de scholengroep waaronder Farel valt, noemde de demonstratie een „verkeerd middel”. Hij pleitte voor enkel een dialoog met de ouders en leerlingen. „Wat zijn de effecten van de maatregel? Dat bespreken wij met hen.”

Het spandoek met de tekst ‘mondkap is kindermishandeling’ raakte hem. „Wij zetten ons met hart en ziel in voor onze, jullie kinderen. Laten we elkaar niet onder de gordel raken.”

Jurist Jeroen Pols die met een groepje demonstranten het gesprek aanging met het bestuur, is positief. „Al zijn wij er nog niet uit.”

Enkele leerlingen die voorbij fietsten begrijpen de ophef niet. „Wij hoeven alleen maar een mondkapje op in de gangen.”