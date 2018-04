Aangiftes tegen de Belgische kerncentrales

Zo’n 250 mensen hebben zaterdagmiddag in België aangifte gedaan tegen de Belgische staat, de exploitant van de Belgische kerncentrales en de Belgische atoomwaakhond FANC. Onder hen een aantal mensen uit Limburg. Zijn deden dat in de politiebureaus van Tongeren, Eupen en Namen. Actiegroepen uit Nederland, België en Duitsland willen met hun actie bereiken dat de volgens hen „gammele en gevaarlijk schroot-kernreactoren” in Tihange en Doel worden gesloten.

De aangiftes maken deel uit van een aanhoudend maatschappelijk protest tegen de kerncentrales in België, die een gevaar zouden vormen voor onder meer inwoners van het zuiden van Nederland. De actievoerders wijzen op een groot aantal storingen en stil leggingen van kernreactoren in Doel en Tihange in de afgelopen jaren. Volgens hen bagatelliseren de verantwoordelijken deze incidenten bewust. Reden voor de actievoerders om aangifte te doen.

In Nederland en Duitsland bestaat grote bezorgdheid over de veiligheid van de kerncentrales in Doel en Tihange. Zo werd in juni 2017 een menselijke ketting gevormd van Aken via Limburg naar Tihange. Daaraan deden zo’n 50.000 mensen mee. Zij eisten sluiting van Tihange 2 en Doel 3, reactoren waarin volgens de actievoerders talloze scheurtjes zijn ontdekt.

Bij eigenaar Engie van de Belgische kerncentrales was zaterdagavond niet direct iemand beschikbaar voor een reactie.