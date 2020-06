Aangifte wegens import Oost-Europese puppy’s

Dierenbeschermingsorganisatie House of Animals heeft dinsdag bij de politie in Tilburg aangifte gedaan wegens „foute puppyhandel”. Volgens de organisatie exporteren fokkers uit Oost-Europa per jaar ongeveer 80.000 onjuist of niet-geregistreerde, te jonge puppy’s naar handelaren in ons land. De aangifte door voorzitter Karen Soeters was tegen „een van de grootste importeurs” in ons land.

Volgens Soeters gaat de broodfok vanuit Oost-Europa en met name uit Hongarije gepaard met veel dierenleed en worden hondeneigenaren en dierenartsen hier opgezadeld met „getraumatiseerde en vaak doodzieke puppy’s”. Veel dieren zijn ook nog eens niet of onvoldoende ingeënt en met de wettelijk verplichte registratie gaat eveneens van alles mis, aldus de organisatie.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) grijpt volgens Soeters onvoldoende in. Daarom gaat een klacht naar deze overheidsdienst. „Hondenhandel is voor de NVWA geen prioriteit”, stelt Soeters op basis van een WOB-verzoek van haar organisatie. Daaruit kwam naar voren dat in 2018 bij de NVWA 614 meldingen van particulieren en dierenartsen binnenkwamen, waarvan „74 procent is genegeerd”.

De NVWA laat weten dat er genoeg informatie moet zijn om langs te gaan voor onderzoek. Vorig jaar gebeurde dat bij 118 van de 849 klachten over misstanden rond honden en katten. Alle klachten blijven wel bewaard. Indien nodig maakt de NVWA proces-verbaal op en beslist justitie over vervolging. Een woordvoerder van de dienst voegt eraan toe dat als in een ander EU-land de papieren deugen, Nederland dat als akkoord moet accepteren. In geval van hondsdolheid (ook voor mensen besmettelijk) gaat de NVWA sowieso op onderzoek uit.

Niet alleen bij de NVWA moet een en ander gebeuren, op heel veel plekken moet gewerkt worden om het net rond illegale hondenhandel te sluiten, zei landbouwminister Carola Schouten vorige week. Ze deed een beroep op huishoudens die een viervoeter willen kopen om te checken of de verkoper wel te vertrouwen is.