Aangifte van doodslag tegen asbestfabrikant

Het Comité Asbestslachtoffers heeft asbestfabrikant Eternit strafrechtelijk aangeklaagd. Het comité beschuldigt het bedrijf van doodslag, dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel. Bij het bedrijf, dat asbesthoudende producten maakte, werden medewerkers jarenlang blootgesteld aan asbest, stelt het comité in een verklaring. "Maar ook hun familieleden die met werkkleding in aanraking kwamen, mensen die met asbesthoudende producten moesten werken en inwoners van de omgeving van Goor zijn blootgesteld aan asbest."

Ook vijf nabestaanden en een slachtoffer hebben zich bij die aangifte gevoegd. Volgens bestuurslid Bob Ruers van het comité is het voor het eerst dat een grote werkgever in Nederland strafrechtelijk wordt aangeklaagd. "Sinds 1969 zijn er 15.000 mensen doodgegaan aan asbestkanker, in de komende 20 jaar zullen er waarschijnlijk nog zo’n 10.000 mensen aan sterven." Ruers zegt al in de jaren 70 voor die gevolgen te hebben gewaarschuwd.