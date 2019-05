Aangifte tegen varkenshouder Boxtel

Dierenbeschermingsorganisatie House of Animals gaat aangifte doen tegen een varkenshouder in Boxtel, bij wie eerder de actiegroep Meat the Victims binnendrong om beelden te maken van de wijze waarop er met het vee werd omgesprongen. House of Animals heeft de beelden bestudeerd en vergeleken met tal van wetsartikelen ter bescherming van dieren.

"Na het bekijken van het beeldmateriaal is de enige conclusie dat in de betreffende stal het welzijn van de dieren ernstig is aangetast en dat de wet daarmee is overtreden", zegt Karen Soeters, voorzitter van House of Animals.

Dat de beelden illegaal zijn gemaakt, maakt het volgens haar niet onmogelijk om ze te gebruiken als bewijs voor misstanden. Zelf was Soeters niet bij de actie van Meat the Victims betrokken. De gebeurtenissen in Boxtel veroorzaakte grote commotie, waarbij zowel sympathisanten van de activisten als die van de veeboeren van zich lieten horen. De veehouders zelf spraken van lastercampagnes en ook politieke partijen hadden moeite met de manier waarop de actievoeders te werk gingen.

Voor de aangifte is inmiddels een afspraak bij de politie in Amsterdam gemaakt.