Aangifte tegen rechter wegens ‘liegen’

Advocaat Sébas Diekstra heeft op verzoek van vier cliënten dinsdag aangifte gedaan tegen een kinderrechter in Almelo. Volgens Diekstra en zijn cliënten heeft de rechter gelogen over het verloop van een zitting, waarvan de inzet de verlenging van de uithuisplaatsing van twee jonge kinderen was. Het bewijs van de veronderstelde leugens wordt volgens Diekstra geleverd door een heimelijke geluidsopname die van de zitting is gemaakt.

De besloten zitting werd gehouden op 11 februari in het gerechtsgebouw in Almelo. De gemoederen liepen hoog op. Diekstra’s cliënten, onder wie de ouders van de beide kinderen (6 en inmiddels 2 jaar oud), beschuldigden de betrokken rechter aan het eind van de sessie van partijdigheid en wraakten de rechter.

Volgens de rechter was op dat moment de behandeling van de zaak al gesloten en had zij mondeling uitspraak gedaan. Daarmee is het wrakingsverzoek te laat gedaan, meent zij.

Volgens de aangevers is er geen sprake van dat er al een uitspraak was gedaan en bewijst de audio-opname dat. Zij beschuldigen de rechter van valsheid in geschrift en mogelijk meineed.