Aangifte tegen chauffeur melkpoederwagen

ProRail doet aangifte tegen de bestuurder van de vrachtwagen met melkpoeder die vorige week vrijdag in Friesland betrokken was bij een botsing met een passagierstrein. Bij het terrein van zuivelbedrijf FrieslandCampina in Leeuwarden had de chauffeur zijn wagen stilgezet op een overweg, aldus de spoorbeheerder.

Vijf inzittenden van de trein, onder wie de machinist, raakten lichtgewond. Ook de vrachtwagenchauffeur liep lichte verwondingen op.

„De chauffeur was bij het bedrijventerrein op zoek naar zijn precieze bestemming. Omdat hij dacht te ver te zijn gereden en verder wilde zoeken, zette hij zijn vrachtwagen midden op de overweg stil en stapte uit”, aldus ProRail. „Afhankelijk van vervolgonderzoek zal in overleg met de officier van justitie worden bepaald waarvoor de chauffeur vervolgd wordt.”

Zowel het spoor als de spoorweginstallatie van de bewaakte overweg raakte fors beschadigd.