Aangifte tegen België om kerncentrales

De Nederlandse actiegroep Stop Tihange gaat zaterdag 21 april bij de Belgische politie aangifte doen tegen de Belgische staat. Volgens de actiegroep wordt het leven van miljoenen mensen bedreigd door de „krakkemikkige kernreactoren in Tihange en Doel”. Ook schieten de verantwoordelijken volgens de actiegroep ernstig te kort in het nakomen van hun plicht om de veiligheid van de mensen in onder meer Nederland te waarborgen.

De actievoerders verzamelen zich 21 april bij het politiebureau van Tongeren in Belgisch Limburg, waar ze om 14.00 uur een klacht indienen tegen de Belgische staat.

Volgens de actievoerders heeft België weliswaar toegezegd de centrales in 2025 te sluiten, maar „er zijn zoveel mitsen en maren ingebouwd dat nóg langer openblijven van Tihange ook tot de mogelijkheden behoort”, aldus Stop Tihange in een dinsdag verspreide verklaring.