Aangifte tegen bedrijf om oplichting voor bijna miljoen euro

Een financiële instelling heeft aangifte gedaan van oplichting en valsheid in geschrifte tegen een bedrijf dat bijna 1 miljoen euro had geleend voor de ontwikkeling van „innovatieve verwarmingssystemen”. De politie heeft inmiddels op meerdere plaatsen in Groningen en Drenthe doorzoekingen gedaan, vooral om meer over de bedrijfsadministratie te weten te komen. Op drie auto’s, een motor en een boot is beslag gelegd.

Verdachten zijn tot nog toe niet aangehouden. Het politieonderzoek gaat over „de juistheid en volledigheid” van de informatie die het bedrijf heeft aangeleverd om het ondernemerskrediet los te krijgen.

De politie noemt de namen van het bedrijf en de financiële instelling niet.