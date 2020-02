Aangifte om vernielen bloemenkransen bij monument

De gemeente Baarn gaat aangifte doen omdat de bloemenkransen bij het Joods monument zijn vernield. Burgemeester Mark Röell laat dat zaterdag weten via Twitter, in reactie op een bericht in AD/Amersfoortse Courant.

De bloemen hingen bij het monument vanwege de herdenking van de Holocaust. Voorzitter Jan Koops van het 4 en 5 Mei Comité Baarn zegt dat hij over de vernieling werd getipt door een plaatselijke fotograaf.

„Donderdag was alles nog oké, vrijdagmorgen was het een rommeltje. De standaarden waren op de grond gegooid en de restanten van de bloemen lagen verspreid over het gras.” Hij sluit uit dat de kransen zijn omgewaaid: „Daarvoor zijn ze te stevig”. Koops weet niet wat de dader of daders kan hebben gemotiveerd om de bloemen te vernielen. Hij houdt rekening met vandalisme, maar sluit ook antisemitisme niet uit.

Burgemeester Röell twittert: „Wat de achtergrond van de vernieling ook is. Het is onacceptabel.” Hij vraagt mensen die meer weten zich te melden bij de politie.