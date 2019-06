Aangifte om lekken burgemeestersbenoeming

Commissaris van de Koning Andries Heidema van Overijssel heeft aangifte gedaan vanwege een mogelijk geval van lekken. Er zou informatie zijn gedeeld uit de vertrouwenscommissie die zich bezighield met de sollicitatieprocedure voor het burgemeesterschap van Haaksbergen. Om welke informatie het gaat, zegt de provincie niet.

De commissaris heeft een "signaal ontvangen dat geheime informatie met derden is gedeeld. De privacy van sollicitanten moet in deze procedure optimaal worden gewaarborgd", aldus de provincie. Er loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek. De provincie laat weten op dit moment verder niets over de kwestie te kunnen zeggen.

De CDA’er Rob Welten is sinds half april de nieuwe burgemeester van de gemeente.